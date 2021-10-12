بيراميدز يكشف أسباب استبعاد عبدالله السعيد

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كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أسباب استبعاد عبدالله السعيد قائد الفريق من رحلة تنزانيا لخوض مواجهة عزام في بداية مشوار بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويختتم بيراميدز تدريباته صباح الأربعاء بملعب الدفاع الجوي الفرعي قبل السفر ظهرا مباشرة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للفريق، نحو العاصمة التنزانية دار السلام، تمهيدا لخوض مباراة الذهاب في دور الـ٣٢ من الكونفيدرالية أمام عزام بملعب عزام في الثانية من ظهر السبت المقبل على أن تقام مباراة الإياب بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة يوم ٢٣ أكتوبر الجاري.

أوضح المنيري للمركز الإعلامي أن عبدالله السعيد يعاني من شد في عضلة السمانة تعرض له خلال مباراة المنتخب الوطني الأخيرة أمام نظيره الليبي، في إطار تصفيات كأس العالم بقطر، وهي المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة.

شدد الطبيب على أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن إيهاب جلال قرر منح راحة للاعب واستبعاده من رحلة تنزانيا خاصة بعد خوضه مباراتين أساسيًا مع المنتخب في أقل من ٧٢ ساعة من بينهما مباراة على ملعب نجيل صناعي، وتقرر تجهيزه لمواجهة الإياب بالقاهرة وانطلاقة بيراميدز في الدوري أمام مصر المقاصة.