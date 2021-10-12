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خالد العناني : احتفالية كبري للترويج للأقصر على غرار حفل نقل المومياوات ()

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خالد العناني : احتفالية كبري للترويج للأقصر على غرار حفل نقل المومياوات (فيديو) خالد العناني : احتفالية كبري للترويج للأقصر على غرار حفل نقل المومياوات ()

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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه سيتم تنظيم احتفالية كبرى للترويج لمحافظة الأقصر على غرار حفلة موكب نقل المومياوات، مردفًا أنه جاري حاليا عمل البروفات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الصعيد عاني سياحيًا أكثر من المدن الساحلية خلال أزمة كورونا.

وأضاف أنه جاري حاليًا الإعداد لفيلم عالمي عن آثار ومعالم الأقصر، موضحًا أنه يشارك في الفيلم مصريين وأجانب وسيتم الاستعانة بفنان أجنبي.

واستطرد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن الاحتفالية سوف تغطي كل سنتمتر من الأقصر وليس فقط المعالم الأثرية، موضحًا أن الاستعانة بأجانب في الترويج لمصر ليس إهانة لها.

وأوضح خلال قناة صدى البلد، أن تنظيم الاحتفالية في الأقصر من شأنها إحياء السياحة الثقافية، ودعوة العالم للاستمتاع بشمس الأقصر خلال الشتاء المقبل، في وقت يعاني فيه العالم من البرودة والصقيع.

وواصل موسى حديثه، أنه تم تأجيل حفلة المتحف الكبير للعام المقبل حتى يتسنى له دعوة كل الشخصيات العالمية، معربًا عن أمله في إقامة حفلة سنوية في محافظة مختلفة للترويج للسياحة فيها.

وأكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن الطرق الحديثة وإنشاء وسائل نقل حديثة مثل القطار السريع من شأنه أن يسهم في الترويج للسياحة.

وأكمل خلال قناة صدى البلد، أن وجود سائحين من دول مختلفة بمثابة شهادة لمنتجعات بأن سمعتها الصحية والأمنية جيدة، حيث لا توجد دولة تجازف بإرسال مواطنيها لقضاء عطلتهم وإنفاق أموالهم في دولة تعيدهم لها مصابين.

المصرى اليوم

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