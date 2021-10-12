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«معنديش كنبة أنام عليها».. نور عمرو دياب تكشف عن موعد زفافها و

«معنديش كنبة أنام عليها».. نور عمرو دياب تكشف موعد زفافها

لم أرى والدي منذ جائحة «كورونا»

شاركت نور عمرو دياب، الثلاثاء، جمهورها مقطع فيديو تكشف من خلاله موعد حفل زفافها على البريطاني كيران خلال عام 2022، مشيرة إلى أنها انتقلت للعيش بمنزلها الجديد بجنوب لندن بصحبة خطيبها، مؤكدة على أنها لا تحب استغلال شهرة والدها أثناء التعايش مع الجمهور

وقالت «نور» خلال بث مباشر عبر «إنستجرام» :«انتقلت لمنزلي الجديد في جنوب لندن، وحاليا البيت فاضي خالص من التجهيزات حتى معنديش كنبة في غرفة المعيشة، والمطبخ فاضي ولكن خلال الفترة المقبلة هفرش البيت على ذوقي».

وعن سؤال مصدر دخلها من أحد متابعينها ردت قائلا: «لا أطلب مال من والدي وأعيش حياة مستقلة، وأجني المال الخاص بي من عملي وهو عارضة أزياء، ولم أرى والدي منذ جائحة كورونا قبل عامين» .

وأوضحت:«لا أحب استغلال شهرة والدي عمرو دياب ووالدتي شيرين رضا خلال التعايش مع الجمهور، وبحب جمهوري يتابعني عشان نفسي وليس لأهلي، وجمهوري طلب مني الظهور مع والدي الفنان عمرو دياب وعن قريب سوف ألبي طلب الجمهور عن قريب».

كانت نور عمرو دياب ابنة الفنانة شيرين رضا، كشفت خلال الايام الماضية عن صور من خطوبتها على الشاب البريطاني كيران، والتي أعلنت عنها خلال الفترة الماضية، ونشرت نور صور من خطوبتها عبر إنستجرام، الثلاثاء، قائلة: «من جلسة تصوير الخطوبة التي تريدون رؤيتها».

واحتفلت نور عمرو دياب خلال الأيام الماضية بعيد ميلاد والدتها الفنانة شيرين رضا، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» .

كانت قد نشرت نور صورة لـ«شيرين» وعلقت عليها قائلة: «عيد ميلاد سعيد لأفضل أم على الإطلاق، أنتِ جميلة جدًا، موهوبة، طيبة، ذكية مثل حسن الحظ، حكيمة، ملهمة + كل ما هو جيد، أنتِ أفضل نموذج يحتذى به وقدوتي، بحبك إلى ما لا نهاية».