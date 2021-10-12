غدًا .. إعلان تفاصيل ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي دورة سمير غانم

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تستضيف قاعة الاجتماعات الكبرى بالمجلس الأعلى للثقافة في الثالثة عصر غدٍ المؤتمر الصحفي لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، في دورته الثالثة، والتي تقام تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ودعم ورعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى جانب الهيئة العامة لتنشيط السياحة ويقوم على تنظيم الحدث مؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.

وقال الكاتب الصحفي محمد الصناديلي، المنسق الإعلامي للملتقى، إن المؤتمر الصحفي سيشهد الإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي والتي ستقام في الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر الجاري، وتحمل اسم الفنان الكبير الراحل سمير غانم.

ويشهد المؤتمر الصحفي حضور رئيس اللجنة العليا للملتقى الدكتور حسام بدراوي، والمخرج الفنان عمرو قابيل، مؤسس ورئيس الملتقى والنجمة الكبيرة سميرة عبدالعزيز، عضو اللجنة العليا للملتقى والنائبة ضحى عاصي، عضو لجنة الثقافة والإعلام بـ مجلس النواب .

وأضاف الصناديلي أن المؤتمر الصحفي سيتم الإعلان فيه عن فعاليات الملتفى، وفرق المسرح الجامعي المشاركة من مصر ودول العالم المختلفة، وكذلك الكشف عن أسماء لجان التحكيم والإعلان عن النجوم المكرمين في حفل افتتاح الملتقى، إضافة للإعلان عن الورش والمسابقات التي يشملها ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي هذا العام.