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لجنة طبية أمريكية: لا ينبغي أخذ الأسبرين لكبار السن للوقاية من النوبات القلبية

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لجنة طبية أمريكية: لا ينبغي أخذ الأسبرين لكبار السن للوقاية من النوبات القلبية لجنة طبية أمريكية: لا ينبغي أخذ الأسبرين لكبار السن للوقاية من النوبات القلبية
يسبب أضراراً بما فيها النزيف في الأمعاء والدماغ.. ويزداد الخطر مع تقدم العمر

لجنة طبية أمريكية: لا ينبغي أخذ الأسبرين لكبار السن للوقاية من النوبات القلبية

حذرت لجنة طبية حكومية أمريكية اليوم الثلاثاء، الأشخاص في الستينات من العمر أو أكبر، من تناول الأسبرين للوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وكشفت مسودة طبية يُنتظر أن يعلن عنها الشهر المقبل، أن الأشخاص في الستينات وأكبر عليهم الحذر من تناول الأسبرين خاصة إن كان بشكل يومي بينما الأشخاص في الأربعينات والخمسينات عليهم الحصول على الاستشارة الطبية، فيما إذا كان الأسبرين اليومي مناسباً لهم حتى لا يتعرضوا للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.

ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن مسودة التوصية الجديدة تركز بالكامل على أمراض القلب والأوعية الدموية، وتقول إنه ينبغي إجراء المزيد من الأبحاث حول استخدام الأسبرين للوقاية من سرطان القولون والمستقيم.

وقال فريق العمل المكون من خبراء صحيين إنهم يراجعون الأدلة وإنه سيتم إصدار توصية نهائية في الشهر المقبل فور الانتهاء من مراجعة الأدلة بشكل أدق.

ويعمل الأسبرين كمضاد للتخثر، مما يساعد في منع تكون جلطات الدم، ويقلل من خطورة النوبات القلبية والسكتات الدماغية عادة، لكنه يسبب كذلك أضراراً بما فيها النزيف في الأمعاء والدماغ ويزداد الخطر مع تقدم العمر، وفقاً للجنة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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