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القبض على 3 مخالفين ومقيم مكّنوا أفراداً خارج المملكة من استخدام شرائح محلية

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القبض على 3 مخالفين ومقيم مكّنوا أفراداً خارج المملكة من استخدام شرائح محلية القبض على 3 مخالفين ومقيم مكّنوا أفراداً خارج المملكة من استخدام شرائح محلية
قاموا بتفعيل الشرائح بطُرق مخالفة لتنفيذ عمليات نصب.. وتمت إحالتهم للنيابة

القبض على 3 مخالفين ومقيم مكَّنوا أفرادًا خارج السعودية من استخدام شرائح محلية

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال أسفرت عن القبض على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية المصرية، أعمارهم بين العقدَيْن الثاني والثالث؛ مكَّنوا أفرادًا خارج من استخدام شرائح اتصال محلية، تم تفعيلها بطُرق مخالفة؛ لتنفيذ عمليات نصب واحتيال.

وتفصيلاً، أوضح "الكريديس" أن جريمتهم تمثلت في الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديم الخدمات العامة، واستولوا من خلالها على مبالغ مالية، وضُبط بحوزتهم (49) شريحة، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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