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"الفيصل" يهنئ لاعبي الأخضر : صدارة مستحقة.. وخطوة مهمة نحو التأهل للمونديال

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"الفيصل" يهنئ لاعبي الأخضر : صدارة مستحقة.. وخطوة مهمة نحو التأهل للمونديال "الفيصل" يهنئ لاعبي الأخضر : صدارة مستحقة.. وخطوة مهمة نحو التأهل للمونديال

قدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية التهنئة للاعبي السعودي الأول لكرة القدم على تصدرهم للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى قطر 2022.


وقال وزير الرياضة من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ألف مبروك لصقورنا الخضر هذا الانتصار .. صدارة مستحقة.. وخطوة مهمة نحو التأهل للمونديال بإذن الله ..ما قصرتوا يا أبطال".

ونجح الأخضر السعودي في الانفراد بصدارة المجموعة الثانية (12نقطة) من التصفيات الختامية بعدما تغلب على نظيره الصيني (3-2).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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