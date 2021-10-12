أخبار عاجلة

"المسلّم": "رمان القصيم" حقق مبيعات تجاوزت المليونين خلال 3 أيام -
"الأرصاد" ينبه 6 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"الرويلى" يرأس وفد "الدفاع" المشارك في اجتماع اللجنة الوزارية السعودية الكورية -
نيوكاسل السعودي وشرطة نورثمبريا يحققان في مزاعم عنصرية ضد جماهير توتنهام -
محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض الفنون التشكيلية -
بتوجيهات وزير الداخلية.. افتتاح مركزَيْ خريص والملف التابعَيْن لأمن طريق الأحساء -
ثقافة القليوبية تناقش الآثار النفسية والاجتماعية لزواج القاصرات -
«تنمية الحرف وتطويرها» ضمن فعاليات مؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ -
يوفنتوس يخسر باولو ديبالا حتى نهاية أكتوبر -
15 رسالة تهنئة من أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. وكالة أخبار المرأة

الهيئةالعليا لمؤتمر المراةوالرجل( 13_14_15 الشهر الجاري، ) تعقد اجتماعا للجنتها المصغرة

Print
الهيئةالعليا لمؤتمر المراةوالرجل( 13_14_15 الشهر الجاري، ) تعقد اجتماعا للجنتها المصغرة
" وكالة أخبار المرأة "

اجتمعت الهيئة العليا لمؤتمر المراةوالرجل بين الصراع والتوافق الذي، ينعقد افتراضيا يوم الأربعاء المقبل  على منصة الزوم وبابحاث تم قبولها  فاقت (21) بحثا.
 حضر اجتماع اللجنة العليا للمؤتمر  الدكتورة ساميةكيحل رئيس المؤتمر الجزائر
والدكتور صادق أل خيرالله نائب الرئيس العراق
والدكتورة معالي الجميلي الامين العام للمؤتمر هولندا
والدكتور حسن الزوايدة  رئيس لجنة التوصيات الأردن
والدكتورة هيام اسحاق رئيسة اللجنة العلمية لبنان
 والدكتورة ريما يونس رئيسة الجمعيةاللبنانيةللتجديد التربوي والثقافي الخيرية
و الدكتورة اسراء علاء الدين النووي  العراق
أكد المجتمعون على بدء الفعاليات ضمن البرنامج المقرر والمرافق في هذا الخبر.
وأشار المجتمعون إلى أن يأخذ كل رئيس جلسة دوره في تحضيرات كل جلسة على حدة.
وفيما يلي  ننشر جلسات المؤتمر وبرنامج فعالياته

 


وكالة أخبار المرأة

مواضيع متعلقة
كلفة كراهية النساء.. المجتمعات التي تسيء معاملة المرأة أكثر فقرا وأقل استقرارا

كلفة كراهية النساء.. المجتمعات التي تسيء معاملة المرأة أكثر فقرا وأقل استقرارا

أبحاث مميزة تتربع على بساط البحث والنقاش لمؤتمر " المــرأة و الرجــل بين الصــــراع و التوافق " في اليوم الثاني..

أبحاث مميزة تتربع على بساط البحث والنقاش لمؤتمر " المــرأة و الرجــل بين الصــــراع و التوافق " في اليوم الثاني..

قريباُ ... المرأة الكويتية في الجيش

قريباُ ... المرأة الكويتية في الجيش

غزة : لقاء رقمي حول " تجربة مركز شؤون المرأة في مشروع تمكين المرأة في مواجهة التغير المناخي"

غزة : لقاء رقمي حول " تجربة مركز شؤون المرأة في مشروع تمكين المرأة في مواجهة التغير المناخي"