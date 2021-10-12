الهيئةالعليا لمؤتمر المراةوالرجل( 13_14_15 الشهر الجاري، ) تعقد اجتماعا للجنتها المصغرة

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" وكالة أخبار المرأة "

اجتمعت الهيئة العليا لمؤتمر المراةوالرجل بين الصراع والتوافق الذي، ينعقد افتراضيا يوم الأربعاء المقبل على منصة الزوم وبابحاث تم قبولها فاقت (21) بحثا.

حضر اجتماع اللجنة العليا للمؤتمر الدكتورة ساميةكيحل رئيس المؤتمر الجزائر

والدكتور صادق أل خيرالله نائب الرئيس العراق

والدكتورة معالي الجميلي الامين العام للمؤتمر هولندا

والدكتور حسن الزوايدة رئيس لجنة التوصيات الأردن

والدكتورة هيام اسحاق رئيسة اللجنة العلمية لبنان

والدكتورة ريما يونس رئيسة الجمعيةاللبنانيةللتجديد التربوي والثقافي الخيرية

و الدكتورة اسراء علاء الدين النووي العراق

أكد المجتمعون على بدء الفعاليات ضمن البرنامج المقرر والمرافق في هذا الخبر.

وأشار المجتمعون إلى أن يأخذ كل رئيس جلسة دوره في تحضيرات كل جلسة على حدة.

وفيما يلي ننشر جلسات المؤتمر وبرنامج فعالياته



