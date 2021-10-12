"بر المظيلف" تقدِّم 124 وحدة سكنية للمستفيدين منها بتكلفة إجمالية تتجاوز 10 ملايين ريال

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تماشيًا مع هدفها الاستراتيجي في تحقيق الاستقرار المعيشي لهم إنفاذًا لرؤية 2030

وفَّرت جمعية البر الخيرية بالمظيلف من خلال مشروعها "الإسكان" 124 وحدة سكنية للمستفيدين من الجمعية، بتكلفة إجمالية تُقدَّر بـ(10،540،000) ريال منذ تأسيسها، وذلك تماشيًا مع هدفها الاستراتيجي المتمثل في تحقيق الاستقرار المعيشي والأمان السكني للأُسر المستفيدة في مركز المظيلف والقرى التابعة له.

ويأتي مشروع الإسكان ضمن مساعي الجمعية الرامية للوصول إلى مستهدفاتها العامة التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المستفيدين منها تحقيقًا لرؤية السعودية 2030.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية محمد حسن الزبيدي أن الجمعية تعمل حاليًا على بناء 5 وحدات سكنية إضافية بتكلفة إجمالية تصل إلى 600،000 ريال، إضافة إلى ترميم 3 وحدات سكنية بتكلفة إجمالية بلغت 90،000 ريال، كما وصلت في مشروع الترميم إلى 197 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية بلغت 3،860،000 ريال.

وأضاف الزبيدي بأن الجمعية تقوم في الفترة الحالية بزيارة منازل المستفيدين من خدمات الجمعية البالغ عددها أكثر من ١٥٠٠ أسرة؛ وذلك للقيام بأعمال الصيانة لها، التي تشمل السباكة والكهرباء، قبل حلول موسم الأمطار.

وأشار الزبيدي إلى أن الجمعية تسعى إلى تقديم رعاية اجتماعيـة نـوعـيــة، تحفـظ كرامة الإنسان باحترافية عالية، وبيئة مثالية، من خلال تنفيذها العديد من البرامج والأنشطة المتنوعة لخدمة سكان مركز المظيلف والقرى التابعة له تحقيقًا لرؤى وتطلعات القيادة الرشيدة لتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال برامج ومبادرات القطاع غير الربحي.

