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تبسيط قصص التاريخ الكنسي في مؤتمر «إخثوس» لخدام الطفولة بأسقفية الشباب

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تبسيط قصص التاريخ الكنسي في مؤتمر «إخثوس» لخدام الطفولة بأسقفية الشباب تبسيط قصص التاريخ الكنسي في مؤتمر «إخثوس» لخدام الطفولة بأسقفية الشباب

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عقدت لجنة الطفولة بأسقفية الشباب مؤتمرها السنوي لخدام وخادمات المرحلة الابتدائية ببيت مارمرقس التابع لأسقفية الشباب بالعجمي الإسكندرية.

حمل المؤتمر عنوان «إخثوس» واستهدف التعرف على حقبات تاريخ الكنيسة وعصورها والقيم التي يستطيع الخادم أن يحياها في كل عصر إلى جانب طرق مبتكرة لتبسيط قصص التاريخ للأطفال.

شارك في المؤتمر خدام من حوالي عشرين إيبارشية، وذلك بعد تقليل عدد المشاركين للنصف مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع اشتراط الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد. وجرى خلاله دراسة عصور الكنيسة الأولى، الاستشهاد، المجامع، الرهبنة، العرب، والعصر الحديث حتى الآن.

وحاضر فيه صاحبي النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، وعدد من الخدام المتخصصين في تاريخ الكنيسة.

كما تم تقديم مجموعة من الترانيم المؤلفة من قبل خدام اللجنة والتى تهدف لتبسيط الإيمان والعقيدة وتوصيل هدف كل عصر من عصور تاريخ الكنيسة للأطفال. وفي نهاية المؤتمر قامت كل مجموعة باستخدام جميع المهارات التي حصلوا عليها في المؤتمر لعمل مشروع تطبيقي.

المصرى اليوم

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