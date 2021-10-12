فك "العقدة" وبثلاثية.. "الأخضر" يعبر سور "الصين"

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خسر خدمات "العويس" واعتلى الصدارة

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تقديم نتائجه الرائعة في تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال قطر القادم عقب الفوز اليوم على المنتخب الصيني.

وتغلب الأخضر على نظيره الصيني بثلاثة أهداف لهدفين في المرحلة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

أهداف المنتخب السعودي جاءت عن طريق سامي النجعي في الدقيقة 15 و38 من عمر الشوط الأول واللاعب فراس البريكان في الدقيقة 72 وسجل المنتخب الصيني هدفيه في الدقيقتين 46 و90.

وحقق المنتخب السعودي حتى الآن الفوز في الجولات الأربعة التي لعبها في مجموعته الثانية ليستقر في صدارة المجموعة .

وسبق للمنتخبين أن وقعا في مجموعةٍ واحدة في التصفيات الحالية منذ نحو 24 عاماً وتحديداً في تصفيات التأهل لمونديال فرنسا 1998.

وكانت نتائج المنتخبين وقتها أن فازت الصين في بكين بهدف نظيف وتعادلا في الرياض 1-1.

بتلك النتيجة يحافظ الأخضر السعودي على صدارته للمجموعة برصيد 12 نقطة في حين يبقى المنتخب الصيني على نفس رصيده السابق البالغ 3 نقاط.