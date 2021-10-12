إيران تدعو للوحدة ردا على تفجير مسجد قندوز في أفغانستان

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قالت إيران إن إعلان تنظيم «داعش» الإرهابي مسئولیته عن الهجوم الإرهابي على مسجد قندوز، لا یقلل من المسئولیات الدولیة على أمريكا بصفتها المسؤول عن نتائج احتلالها لأفغانستان، ولقد مرت الأمة الإسلامیة على الأقل خلال العقد الماضي بمعاناة کثیرة تشبه هذه الجریمة البشعة والمریرة والمحزنة التي مرت بها مدینة قندوز، جاء ذلك خلال تصريحات نشرها رئيس مكتب رعاية المصالح افيرانية في القاهرة السفير ناصر كنعاني.

وأضافت تحتاج الأمة الإسلامیة للرجوع إلى التقریب والوحدة بین جمیع المسلمین بشتى مذاهبهم وفرقهم من أجل الحفاظ على نفسها، ولفت إلى أنه خلال العمل الإرهابي، الذي تعرض له أکثر من 150 مصلی فی مختلف الأعمار مابين شهيد ومصاب، يدعو للوحدة.

وأضاف أنه أثناء المنافسات الانتخابیة الأمريكية التي أقیمت عام 2016، جدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اتهامه لمنافسته فی الانتخابات هیلاری کلینتون وباراك أوباما بأنهما متورطان فی إیجاد جماعة داعش الإرهابیة، موضحا أن مسؤولیة الولایات المتحدة في العملیة الإرهابیة فی قندوز لا تقتصر على کیفیة ایجاد داعش، بل إن المسؤولیة هنا تعود إلى أن أمريكا أنهت حضورها غیر الشرعی الذی دام لعشرین عامًا فی أفغانستان شكل مفاجئ وتركت البلاد تواجه مصیرها فی ظل وضع اللادولة وفوضت الحكم لمجموعة کانت واشنطن هاجمت أفغانستان قبل 20 عاما من أجل القضاء علیها.