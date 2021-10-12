محمد العرابي: هناك دول تستخدم اللاجئين كورقة ضغط للحصول على مكاسب مادية وسياسية

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قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن مشاركة مصر في قمة تجمع فيشجراد، يسهم في عرض موضوعات حقوق الإنسان ومعاملة اللاجئين اللائقة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن بعض الدول تعامل اللاجئين كورقة ضغط للحصول على مكاسب مادية وسياسية.

وأكد أن مساحة حقوق الإنسان في مصر واسعة، ولكن هناك ادعاءات مغلوطة عن حرية التعبير تتحدث عنها بعض الدول، مجلس النواب نشط في موضوع حقوق الإنسان.

ولفت السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة على قناة «صدى البلد» أن كلام الرئيس السيسي يكون له وقع أكبر في الإعلام أو في المناسبات التي يشارك فيها.