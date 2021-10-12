أخبار عاجلة

"الرويلى" يرأس وفد "الدفاع" المشارك في اجتماع اللجنة الوزارية السعودية الكورية -
نيوكاسل السعودي وشرطة نورثمبريا يحققان في مزاعم عنصرية ضد جماهير توتنهام -
محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض الفنون التشكيلية -
بتوجيهات وزير الداخلية.. افتتاح مركزَيْ خريص والملف التابعَيْن لأمن طريق الأحساء -
ثقافة القليوبية تناقش الآثار النفسية والاجتماعية لزواج القاصرات -
«تنمية الحرف وتطويرها» ضمن فعاليات مؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ -
يوفنتوس يخسر باولو ديبالا حتى نهاية أكتوبر -
15 رسالة تهنئة من أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2021 -
المرأة والحفاظ على التراث الأفريقي.. مائدة مستديرة بمؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ -
رئيس جامعة عين شمس ينصح متعافي فيروس سي بإجراء فحوصات دورية كل 6 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محمد العرابي: هناك دول تستخدم اللاجئين كورقة ضغط للحصول على مكاسب مادية وسياسية

Print
محمد العرابي: هناك دول تستخدم اللاجئين كورقة ضغط للحصول على مكاسب مادية وسياسية محمد العرابي: هناك دول تستخدم اللاجئين كورقة ضغط للحصول على مكاسب مادية وسياسية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن مشاركة في قمة تجمع فيشجراد، يسهم في عرض موضوعات حقوق الإنسان ومعاملة اللاجئين اللائقة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن بعض الدول تعامل اللاجئين كورقة ضغط للحصول على مكاسب مادية وسياسية.

وأكد أن مساحة حقوق الإنسان في مصر واسعة، ولكن هناك ادعاءات مغلوطة عن حرية التعبير تتحدث عنها بعض الدول، مجلس النواب نشط في موضوع حقوق الإنسان.

ولفت السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة على قناة «صدى البلد» أن كلام الرئيس يكون له وقع أكبر في الإعلام أو في المناسبات التي يشارك فيها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«صبحى» يكرم بعثة مصر المشاركة فى بطولة العالم بعد تحقيق المراكز «الثانى والرابع والسادس»

«صبحى» يكرم بعثة مصر المشاركة فى بطولة العالم بعد تحقيق المراكز «الثانى والرابع والسادس»

أداء متميز لفتيات مصر فى منافسات بطولتى «الباور» و«السترينس» احتفالاً بانتصارات أكتوبر

أداء متميز لفتيات مصر فى منافسات بطولتى «الباور» و«السترينس» احتفالاً بانتصارات أكتوبر

محمود المتيني: مصر تصدر أدوية بربع مليار دولار سنويًا

محمود المتيني: مصر تصدر أدوية بربع مليار دولار سنويًا

لوجين عمران كما لم تشاهدها من قبل.. بتغنى مصري وبتقول إفيهات وبتحب الكشرى

لوجين عمران كما لم تشاهدها من قبل.. بتغنى مصري وبتقول إفيهات وبتحب الكشرى