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نهى طلعت: اختزال حقوق الإنسان في السياسة أمر عفا عليه الزمن

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نهى طلعت: اختزال حقوق الإنسان في السياسة أمر عفا عليه الزمن نهى طلعت: اختزال حقوق الإنسان في السياسة أمر عفا عليه الزمن

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قالت نهى طلعت، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اختزال حقوق الإنسان في الحقوق السياسية أمر عفا عليه الزمن، موضحة أن حقوق الإنسان مفهوم أشمل من ذلك.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن استراتيجية تطوير 2030 ومبادرة تطوير الريف المصري لها مرجعية مهمّة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت أن مصر كانت لها خطوات سباقة في مجال حقوق الإنسان مثل تبنيها مبادرة لحماية الفتيات من العنف والاضطهاد الذي تعرضن له خلال جائحة كورونا.

ولفتت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة مشيرة خطاب، لم يعقد اجتماعه حتى الآن، لأن الأوراق الرسمية بتشكيله لم تصل لهم حتى الآن.

المصرى اليوم

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