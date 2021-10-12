أخبار عاجلة

"الرويلى" يرأس وفد "الدفاع" المشارك في اجتماع اللجنة الوزارية السعودية الكورية -
نيوكاسل السعودي وشرطة نورثمبريا يحققان في مزاعم عنصرية ضد جماهير توتنهام -
محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض الفنون التشكيلية -
بتوجيهات وزير الداخلية.. افتتاح مركزَيْ خريص والملف التابعَيْن لأمن طريق الأحساء -
ثقافة القليوبية تناقش الآثار النفسية والاجتماعية لزواج القاصرات -
«تنمية الحرف وتطويرها» ضمن فعاليات مؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ -
يوفنتوس يخسر باولو ديبالا حتى نهاية أكتوبر -
15 رسالة تهنئة من أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2021 -
المرأة والحفاظ على التراث الأفريقي.. مائدة مستديرة بمؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ -
رئيس جامعة عين شمس ينصح متعافي فيروس سي بإجراء فحوصات دورية كل 6 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

وزير العدل السعودي يوقع مذكرة للتعاون مع نظيره الروسي

Print
وزير العدل السعودي يوقع مذكرة للتعاون مع نظيره الروسي وزير العدل السعودي يوقع مذكرة للتعاون مع نظيره الروسي
وقع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم الثلاثاء في موسكو مذكرة تفاهم مع نظيره الروسي قسطنطين تشويتشنكو.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين وزارتي العدل في المملكة العربية وجمهورية الاتحادية فيما يتعلق بالمجال العدلي والقضائي، ضمن جهود وزارة العدل في تعزيز التعاون الدولي في المجال العدلي والقضائي.

وأعرب الصمعاني عن شكره وتقديره للجانب الروسي على الحفاوة التي وجدها والوفد المرافق، وما لمسوه من اهتمام وحرص على التعاون واستثمار العلاقات بين البلدين.

وأكد معالي الدكتور وليد الصمعاني أهمية تعزيز الشراكات العدلية الدولية مع الدول الصديقة، بما يمكن من الاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، وفق الأطر التي تضمنتها مذكرة التفاهم.

وتضمّنت مذكرة التفاهم تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين في المجالات العدلية، والزيارات المتبادلة؛ وإجراء الدراسات الشاملة حول أنشطة الأجهزة العدلية في كلا البلدين، إلى جانب تنظيم الندوات والمحاضرات ودراسة القضايا وغيرها.

كما شملت جوانب التعاون في المذكرة مجالات التدريب وتطوير الكوادر العدلية وإعداد برامج تعليمية متخصصة بين الجانبين بما يحقق الإثراء المعرفي.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
"الرويلى" يرأس وفد "الدفاع" المشارك في اجتماع اللجنة الوزارية السعودية الكورية

"الرويلى" يرأس وفد "الدفاع" المشارك في اجتماع اللجنة الوزارية السعودية الكورية

الخارجية الأمريكية: واشنطن لن تشارك في محادثات أفغانستان التي تنظمها روسيا

الخارجية الأمريكية: واشنطن لن تشارك في محادثات أفغانستان التي تنظمها روسيا

الفلبين.. التحقيق في بيع مركز تجاري بالسعودية لأحذية خاصة بإدارة تعليمية

الفلبين.. التحقيق في بيع مركز تجاري بالسعودية لأحذية خاصة بإدارة تعليمية

الفلبين.. التحقيق في بيع مركز تجاري بالسعودية لأحذية خاصة بإدارة تعليمية

الفلبين.. التحقيق في بيع مركز تجاري بالسعودية لأحذية خاصة بإدارة تعليمية