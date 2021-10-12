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التربية والتعليم تعلن عن فتح باب التطوع للعمل في مدارس شمال سيناء

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التربية والتعليم تعلن عن فتح باب التطوع للعمل في مدارس شمال سيناء التربية والتعليم تعلن عن فتح باب التطوع للعمل في مدارس شمال سيناء

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، الثلاثاء، عن فتح باب التطوع للعمل في مختلف مدارس المحافظة، وذلك بناءً على موافقة اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، في بيان مساء الثلاثاء، أنه تم فتح باب التطوع للعمل في المدارس التابعة للمديرية والإدارات التعليمية التابعة لها للعام الدراسي 2021/2022.

وأضاف «رضوان» أن التخصصات المطلوبة، معلم فصل،معلم تربية فنية، معلم تربية موسيقية، معلم رياض أطفال، معلم منزلي ،معلم تربية رياضية، معلم مواد زراعية، معلم هندسة وميكنة زراعية، معلم مواد تجارية، معلم مواد فندقية، معلم زخرفة وإعلان، معلم صناعات معدنية، معلم صناعات بحرية، معلم صناعات معمارية، أخصائي اجتماعي، أخصائي صحافة، أخصائي نفسي، أخصائي مسرح، أخصائي تكنولوجيا، أمين مكتبه.

أشار رضوان إلى تقديم الطلبات في الادارات التعليمية خلال الفترة من 13 أكتوبر الجاري وحتي 20 أكتوبر الجاري، بعد استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة.

المصرى اليوم

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