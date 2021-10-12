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حملات مكبرة لإزالة التعديات وأعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية (صور)

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حملات مكبرة لإزالة التعديات وأعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية (صور) حملات مكبرة لإزالة التعديات وأعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية (صور)

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شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوة وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أي أعمال بناء مخالف في المهد، ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالباً بإزالة أي مخالفات على أراضي أملاك الدولة لإعادة الانضباط للشارع السكندري، وذلك استمرارا لتنفيذ حملات الموجة الــ 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر، ونوفمبر تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.

شن مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف حملة مكبرة لازالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ عدد 50 قرار إزالة على ترعة النصر وعدد ٣ قرارات على الوصله المغذية لترعة بهيج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقام حى وسط برئاسة رجب النقيدى حملة مكبرة إيقاف أعمال البناء المخالف بقرية أبيس ٧ عبارة عن بناء شقة مخالفة وحوائط تم إزالتها بالكامل .

ونفذ حى الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال ترميم بدون ترخيص بمحل ٦ شارع الغرفة التجارية- المنشية، محل بشارع الخديوي اللبان وتم التحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفة.

وشن حى العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت حملة مكبرة تمكنت من فك شدة خشبية السملات بقرية أبومسعود وتم التحفظ على كمية من من الاخشاب، وكذا ازالة سور مخالف بنجع يادم شارع عشرين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وقام حى شرق برئاسة محارب هيلع حملة ازالة فورية تمكنت من إيقاف أعمال بناء أسوار بدون ترخيص حول أرض فضاء بمنطقة خورشيد وكذا فك شدة خشبية بالطابق الثانى علوى عزبة الشيخ فضلا عن إيقاف اعمال بناء مخالف خلف مخزن العلا والتحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفة وكذا فك شدة خشبية بالدور الرابع علوى قرية أبيس الثانية .

حملات مكبرة لازالة التعديات وأعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية (صور)
حملات مكبرة لازالة التعديات وأعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية (صور)
حملات مكبرة لازالة التعديات وأعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية (صور)
حملات مكبرة لازالة التعديات وأعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية (صور)
حملات مكبرة لازالة التعديات وأعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية (صور)
حملات مكبرة لازالة التعديات وأعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية (صور)
حملات مكبرة لازالة التعديات وأعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية (صور)
حملات مكبرة لازالة التعديات وأعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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