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ارتفاع عدد ضخايا انهيار كوبري مشاه بطور سيناء إلى 3 متوفين (تفاصيل)

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ارتفاع عدد ضخايا انهيار كوبري مشاه بطور سيناء إلى 3 متوفين (تفاصيل) ارتفاع عدد ضخايا انهيار كوبري مشاه بطور سيناء إلى 3 متوفين (تفاصيل)

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ارتفع عدد ضحايا حادث سقوط كوبري مشاة الزهراء بمدينة طور سيناء، إلى ثلاثة أشخاص، بعد أن تم رفع حطام الكوبري الذي سقط على السيارة النقل، .

وتمكنت قوات الدفاع المدني والمرور والإسعاف في انتشال ثلاث جثث وسحب السيارة النقل من حطام الكوبري المنهار.

وكشفت التحقيقات الأولية مصرع كلا من بدر محمد إبراهيم فريج ٥٠ سنة، وأمير عبدالعظيم السيد ٤٣ سنة، وعماد حمدي محمد زيدان، وإصابة أيمن شكري إسماعيل ٥٠ سنة بكسر بالساق اليسرى، بالإضافة لتعرض وفاء عامر للإغماء، حيث تصادف مرورها وقت الحادث.

وتم نقل الجثث لثلاجة مشرحة مستشفى طور سيناء العام والمصاب لمستشفي الزهراء لتلقي العلاج.

تلقي اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء. إخطار بسقوط كوبري المشاة الحديدي على سيارة نقل تريلا نتيجة اصطدام الحفار المحمول على السيارة النقل بمقدمة كوبري المشاة.

وانتقل لموقع الحادث كلا من الدكتورة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات، وقد تم فتح الطريق وتحريك انقاض الكوبري وسحب السيارة النقل وفتح الطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

فيما أخطرت أجهزة الأمن بجنوب سيناء نيابة الطور لبدء تحقيقاتها في حادث انهيار للمشاة بمدينة الطور بعد اصطدام سيارة نقل ثقيل بالكوبري ومصرع السائق وإصابة ٢ آخرين بإصابات متفرقة، ومن المقرر انتقال النيابة لموقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة.

كانت مدينة الطور بجنوب سيناء قد شهدت مساء اليوم الثلاثاء اصطدام سيارة نقل ثقيل تحمل حفار بكوبري مشاة الزهراء بمدينة الطور، مما أسفر عن سقوط الكوبري على سيارة الوحدة المحلية بمدينة طور سيناء ومصرع السائق وإصابة اثنين آخرين، وانتقلت أجهزة الأمن لموقع الحادث وتحرر محضر بالواقعة.

واكد النائب محمد عوض السيد عضو مجلس النواب، أنه لا مجال للتهاون في حياة المواطنين في أسباب انهيار كوبري المشاة بمدينة طور سيناء جنوب سيناء .

المصرى اليوم

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