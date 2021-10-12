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لجنة تحكيم مهرجان الأردن الدولي للفيلم تواصل مشاهدة الأفلام المشاركة

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لجنة تحكيم مهرجان الأردن الدولي للفيلم تواصل مشاهدة الأفلام المشاركة لجنة تحكيم مهرجان الأردن الدولي للفيلم تواصل مشاهدة الأفلام المشاركة

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تواصل لجنة تحكيم مهرجان الأردن الدولي للفيلم عملها بشكل يومي، في مشاهدة الأفلام المشاركة بالمهرجان بدورته التاسعة، وتضم اللجنة محمد الحداد من الأردن، والفنان مجدي كامل، والمنتج والمخرج إبراهيم حمودة من .

وشاهدت اللجنة حتى الأن ٥ أفلام من ضمن ٨ أفلام تشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان، حيث تجتمع بمقر مديرية الثقافة الأردنية يوميا لأكثر من ٦ ساعات لمشاهدة وتقييم الأفلام.

وتضم المسابقة الرسمية للمهرجان جوائز عديدة أبرزها أفضل فيلم وأفضل سيناريو وأفضل إخراج، كما تحتوي المسابقة على جوائز أفضل ممثل وأفضل ممثلة، إضافة إلى جوائز أفضل مونتاج وأفضل موسيقى تصويرية.

المصرى اليوم

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