أحمد سامي: قرعة الدوري صعبة ..وسموحة له استراتيجية خاصة

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علق أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، على قرعة مسابقة الدورى الممتاز التي أجريت مساء اليوم الثلاثاء، في أحد فنادق القاهرة.

ويستهل سموحة مبارياته الودية بمواجهة الاتحاد السكندرى في افتتاحية مباريات الفريق بمسابقة الدورى الممتاز.

وقال أحمد سامي، في تصريحات صحفية :«القرعة صعبة على جميع الفرق في ظل تقارب المستويات كما أن جميع الفرق دعمت صفوفها بشكل كبير وهو ما يزيد من صعوبة المسابقة»

وأضاف :«لدينا في سموحة منهج واستراتيجية خاصة داخل الفريق حيث يهدف المهندس محمد فرج عامر إلى تكوين فريق من العناصر الشابة في إطار الفكر الاستثمارى الذي يتبعه رئيس النادى ونجح فيه بشهادة الجميع»

وتابع:«جميع الفرق لديها طموحات وسموحة نجح خلال الموسمين الماضيين أن يكون الرقم الصعب في مسابقة الدورى الممتاز معرباً عن أمله في مواصلة مشواره مع الفريق بنفس الكيفية».

يذكر أن سموحة دعم صفوفه، خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل من من مصطفي الخواجة صانع ألعاب أبوقير للأسمدة، أحمد سعد، ظهير أيمن نادي بايونير، بهاء مجدي، ظهير أيسر البنك الأهلي، ولاعب خط الوسط حسين فيصل وصانع الألعاب مهاب أشرف، لاعبى نادي الزمالك.

كما تعاقد مع الجناح الأيمن محمد بسيوني، ولاعب الوسط الأنجولي داسافا وصانع الألعاب النيجيري سيكيوريه، والجناح الأيسر أمير عادل، جناح نادي وادي دجلة السابق، وحصل سموحة على خدمات أحمد رمضان بيكهام وفهد جمعة، لاعبى النادي الأهلي على سبيل الإعارة ومروان حمدي مهاجم الزمالك على سبيل الاعارة وعبدالرخمن عامر لاعب خط وسط انبي.