القومي للمرأة بشمال سيناء يختتم فعاليات المرحلة الثانية من حملة «المرأة صانعة السلام»

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اختتم فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، اليوم، فعاليات المرحلة المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب «المرأة صانعة السلام»، والتي تم تنفيذها بناء على توجيهات الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة خلال الفترة من ١٠ حتى ١٢ أكتوبر الجاري.

وأكدت سوسن داوود غالي، مقررة فرع المجلس بشمال سيناء، في بيان الليلة، على أنه استمرارا لجهود المجلس القومى للمرأة في نشر التوعية للسيدات لنشر السلام وتزامنا مع ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.. تم اليوم الثلاثاء ختام فعاليات اليوم الأخير لحملة طرق الأبواب، حيث تم تنفيذ يوم تفاعلى بعدد من مدارس مدينة العريش إلى جانب تنفيذ ندوة لعدد من المدرسات والعاملات بالمدارس .

كما أكدت على أهمية عمل برامج ثقافية للفتيات بالتعاون مع قصر ثقافة العريش للعمل على صقل مواهبها وتنميتها والاهتمام بتعليم الفتيات التراث ومشاركتها في كافة الأنشطة الثقافية والفنية لعرض القضايا المتعلقة بالمرأة والفتاة، وبصفة خاصة قضايا العنف ضد المرأة وتعلم فن التطريز السيناوى والاستفادة من ذلك في تمكينها اقتصاديا واجتماعيا، وأشارت إلى أهمية الأسرة في نشر ووجود السلام.

وأعلنت أنه تم نقل رسائل الحملة، التي تتضمن تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعى وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى والتركيز على القرى ذات الأولوية في مبادرة «حياة كريمة» من خلال تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن وازدهار وتنمية مجتمعاتها المحلية.

كما تضمنت الحملة الأنشطة الفنية التي شملت عروضا وأغانى وطنية وفقرات فنية وترفيهية .

يذكر أنه تم بدء المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب «المرأة المصرية صانعة السلام»، الأحد، واستمرت حتى اليوم، كما سبق تنفيذ المرحلة الأولى من الحملة خلال الفترة من ٢٧ سبتمبر حتى ٢٩ سبتمبر الماضي.