أخبار عاجلة

بتوجيهات وزير الداخلية.. افتتاح مركزَيْ خريص والملف التابعَيْن لأمن طريق الأحساء -
ثقافة القليوبية تناقش الآثار النفسية والاجتماعية لزواج القاصرات -
«تنمية الحرف وتطويرها» ضمن فعاليات مؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ -
يوفنتوس يخسر باولو ديبالا حتى نهاية أكتوبر -
15 رسالة تهنئة من أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2021 -
المرأة والحفاظ على التراث الأفريقي.. مائدة مستديرة بمؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ -
رئيس جامعة عين شمس ينصح متعافي فيروس سي بإجراء فحوصات دورية كل 6 أشهر -
"القوات اللبنانية": أحد قناصة اشتباكات بيروت تابع لـ"حزب الله" -
«أقراص المتعة» تُباع في دكاكين العطارين .. وأطباء يحذرون من خطورتها -
«صبحى» يكرم بعثة مصر المشاركة فى بطولة العالم بعد تحقيق المراكز «الثانى والرابع والسادس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. الرصيف الملاصق لمستشفى المجاردة يتحول لموقف "سطحات ودينّات"

Print

شاهد.. الرصيف الملاصق لمستشفى المجاردة يتحول لموقف

اتخذ عدد من قائدي "سطحات" نقل المركبات، ومجموعة شاحنات متوسطة لنقل الأمتعة من نوع "دينا"، الرصيف الملاصق لبوابة مستشفى المجاردة العام، موقفاً لها في وسط المدينة؛ ما يشكل تشوهاً للمشهد الحضري، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه اهتمام رسمي كبير بتحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية بتعاون مختلف الجهات الحكومية.

وجرت العادة على بقاء تلك المركبات في مواقع مخصصة لها خارج المنطقة الحيوية أو قريباً من المدن الصناعية -التي تفتقر لها المحافظة- إلا أن توقفها في وسط المدينة ملاصقة للمستشفى العام وعلى مقربة من شارع الفن، والعديد من الإدارات الحكومية الهامة خالف القاعدة.

شاهد.. الرصيف الملاصق لمستشفى المجاردة يتحول لموقف

شاهد.. الرصيف الملاصق لمستشفى المجاردة يتحول لموقف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بتوجيهات وزير الداخلية.. افتتاح مركزَيْ خريص والملف التابعَيْن لأمن طريق الأحساء

بتوجيهات وزير الداخلية.. افتتاح مركزَيْ خريص والملف التابعَيْن لأمن طريق الأحساء

طريق "حمادة شقراء" الضيق.. حفر الأرصفة وفوهات العبَّارات المكسرة تتربص بسالكيه

طريق "حمادة شقراء" الضيق.. حفر الأرصفة وفوهات العبَّارات المكسرة تتربص بسالكيه

"نصرالله" يحرض ضد حزب "القوات".. ويتهم "جعجع" بتشكيل ميليشيات مسلحة

"نصرالله" يحرض ضد حزب "القوات".. ويتهم "جعجع" بتشكيل ميليشيات مسلحة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يفتتح حزمة مشروعات تنموية في عدن

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يفتتح حزمة مشروعات تنموية في عدن