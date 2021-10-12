شاهد.. الرصيف الملاصق لمستشفى المجاردة يتحول لموقف "سطحات ودينّات"

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اتخذ عدد من قائدي "سطحات" نقل المركبات، ومجموعة شاحنات متوسطة لنقل الأمتعة من نوع "دينا"، الرصيف الملاصق لبوابة مستشفى المجاردة العام، موقفاً لها في وسط المدينة؛ ما يشكل تشوهاً للمشهد الحضري، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه اهتمام رسمي كبير بتحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية بتعاون مختلف الجهات الحكومية.

وجرت العادة على بقاء تلك المركبات في مواقع مخصصة لها خارج المنطقة الحيوية أو قريباً من المدن الصناعية -التي تفتقر لها المحافظة- إلا أن توقفها في وسط المدينة ملاصقة للمستشفى العام وعلى مقربة من شارع الفن، والعديد من الإدارات الحكومية الهامة خالف القاعدة.