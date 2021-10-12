وزير النقل يتابع انشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا

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تابع الفريق كامل الوزير- وزير النقل الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بهيئة ميناء البحر الأحمرمثل مشروعات رفع كفاءة ميناء سفاجا، حيث يتم إنشاء رصيف بطول 65 متر طولي وغاطس 10 متر، وكذلك تم متابعة الخطوات التنفيذية لإنشاء المحطة متعددة الأغراض رقم 2 جنوب ميناء سفاجا، والتي ستقام على مساحة 860 ألف م2 تقريبا وتتضمن إنشاء رصيف بطول 1000 متر طولي بغاطس 17 متر، حيث ستساهم المحطة في استقبال سفن البضائع العامة والحاويات بطاقة نصف مليون حاوية سنويا تصل إلى 3 مليون حاوية، واستقبال بضائع عامة بطاقة 1.5 مليون طن تصل إلى 7 مليون طن سنويا.

وأكد وزير النقل على أن أهمية المحطة تنبع من أن ميناء سفاجا البحري يعتبر أهم ميناء للقارة الافريقية على الساحل الغربي للبحر الأحمر بالإضافة إلى أن ميناء سفاجا البحري والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي يقع بالطريق البحري لمبادرة الحزم والطريق التي تمتد من بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي.

كما تم متابعة الموقف التنفيذي لأعمال رفع كفاءة ميناء نويبع والتي تتضمن استكمال اعمال رفع كفاءة الأرصفة البحرية والساحات الخلفية ورفع كفاءة المباني والبنية التحتية وتوريد محرقة صحية وإنشاء سور حول منطقة المحطة المتعدد بنويبع، وكذلك مشروعات ميناء السويس التي تشتمل على إنشاء شبكة حريق بميناء بورتوفيق والمبني الإداري بالسويس، بالإضافة إلى استعراض رفع كفاءة ميناء الغردقة، وتشمل استكمال أعمال إنشاء مبني إداري خدمي واستثماري امام ميناء الغردقة على مساحة 575م2