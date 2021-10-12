أخبار عاجلة

بتوجيهات وزير الداخلية.. افتتاح مركزَيْ خريص والملف التابعَيْن لأمن طريق الأحساء -
ثقافة القليوبية تناقش الآثار النفسية والاجتماعية لزواج القاصرات -
«تنمية الحرف وتطويرها» ضمن فعاليات مؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ -
يوفنتوس يخسر باولو ديبالا حتى نهاية أكتوبر -
15 رسالة تهنئة من أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2021 -
المرأة والحفاظ على التراث الأفريقي.. مائدة مستديرة بمؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ -
رئيس جامعة عين شمس ينصح متعافي فيروس سي بإجراء فحوصات دورية كل 6 أشهر -
"القوات اللبنانية": أحد قناصة اشتباكات بيروت تابع لـ"حزب الله" -
«أقراص المتعة» تُباع في دكاكين العطارين .. وأطباء يحذرون من خطورتها -
«صبحى» يكرم بعثة مصر المشاركة فى بطولة العالم بعد تحقيق المراكز «الثانى والرابع والسادس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مباراة انجلترا والمجر بث مباشر اليوم

Print
مباراة انجلترا والمجر بث مباشر اليوم مباراة انجلترا والمجر بث مباشر اليوم

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تنطلق مباراة إنجلترا والمجر مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات دور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات 2022 عن دولة أوروبا.

ويسعى الإنجليز إلى تأكيد تفوقهم وصدارتهم لجدول ترتيب المجموعة فيما يأمل الضيوف من الاقتراب من بولندا صاحب المركز الثالث برصيد 14 نقطة وألبانيا الوصيفة بـ15 نقطة.

ويوفر موقع العالم الآن الإخباري بث مباشر لمباراة إنجلترا والمجر في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا، بجودة وعالية وصورة واضحة ودون انقطاع.

ويعد الإنجليزي من أبرز المرشحين للحصول على كأس العالم 2022 والمقرر اقامتها في دولة قطر وذلك في ظل وجود عدد كبير من النجوم وبعد الحصول على وصافة يورو 2020 والتواجد في الدوري قبل النهائي لمونديال 2018.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الفيفا يجري مشاورات مع مدربي المنتخبات حول مستقبل كرة القدم

الفيفا يجري مشاورات مع مدربي المنتخبات حول مستقبل كرة القدم

«فيفا» يجري مشاورات مع مدربي المنتخب الوطني للرجال حول مستقبل كرة القدم

«فيفا» يجري مشاورات مع مدربي المنتخب الوطني للرجال حول مستقبل كرة القدم

«فيفا» يدعو لاجتماع مع مدربي المنتخبات الوطنىة لمناقشة مقترح إقامة المونديال كل عامين

«فيفا» يدعو لاجتماع مع مدربي المنتخبات الوطنىة لمناقشة مقترح إقامة المونديال كل عامين

إنفانتينو يتفقد «بيت المنتخب» في الإكوادور

إنفانتينو يتفقد «بيت المنتخب» في الإكوادور