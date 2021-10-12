انجلترا والمجر مباشر

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تنطلق مباراة إنجلترا والمجر مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات دور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 عن دولة أوروبا.

ويسعى الإنجليز إلى تأكيد تفوقهم وصدارتهم لجدول ترتيب المجموعة فيما يأمل الضيوف من الاقتراب من بولندا صاحب المركز الثالث برصيد 14 نقطة وألبانيا الوصيفة بـ15 نقطة.

ويوفر موقع العالم الآن الإخباري بث مباشر لمباراة إنجلترا والمجر في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا، بجودة وعالية وصورة واضحة ودون انقطاع.

ويعد المنتخب الإنجليزي من أبرز المرشحين للحصول على كأس العالم 2022 والمقرر اقامتها في دولة قطر وذلك في ظل وجود عدد كبير من النجوم وبعد الحصول على وصافة يورو 2020 والتواجد في الدوري قبل النهائي لمونديال 2018.