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اقتصاديات الغذاء في ظل كورونا.. كتاب جديد

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اقتصاديات الغذاء في ظل كورونا.. كتاب جديد اقتصاديات الغذاء في ظل كورونا.. كتاب جديد

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"اقتصاديات الغذاء في ظل جائحة كورونا" كتاب جديد للكاتب فهد جواد الاربش .

يكشف الكتاب حجم الخسائر التي تعرضت لها المطاعم والمصانع المتخصصة في المواد الغذائية في العالم العربي في فترة وحجم الخسائر المستقبلية المتوقعة في حال استمرار الفيروس وعدم نجاح اللقاحات في كبح جماحه هذا بجانب شرح الخطط المثلى للنهوض بهذا المجال الاقتصادي الهام.

قال جواد ان كتابه يمثل جرس أنظار لمشاكل عديدة قد تطرأ على المجتمعات العربية في حال استمرار التأثر السلبي الكبير لفيروس كورونا على اقتصادات الطعام.


وتابع الأربش أنه من المتوقع أن تتسبب الأزمة في إغلاق الآلاف من المصانع والمطاعم في العالم العربي مما سيسفر عن زيادة معدلات البطالة وارتفاع الغذاء وقلة جودة الأطعمة المعروضة في السوق.


واوضح أن كتابه وثق لتأثيرات كورونا على أسواق الغذاء في معظم الدول العربية حتى يقدم رؤية شاملة للمشكلة والحل وخاصة في ظل وجود موجة رابعة من الفيروس شديدة الخطورة الأمر الذي قد يهدد هذا السوق بالمزيد من الخسائر في حال عدم وجود خطة فعالة لمواجهة الأزمة.

المصرى اليوم

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