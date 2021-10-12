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وزير الطيران: عمليات تعقيم مستمرة بالمطارات وداخل الطائرات لمواجهة كورونا

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وزير الطيران: عمليات تعقيم مستمرة بالمطارات وداخل الطائرات لمواجهة كورونا وزير الطيران: عمليات تعقيم مستمرة بالمطارات وداخل الطائرات لمواجهة كورونا

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وجّه الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بتشديد الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في ضوء برنامج أعمال التعقيم والتطهير الموسعة والتى تشمل جميع المطارات المصرية وكذا التي تتم على متن طائرات الشركة الوطنية للطيران فضلاً عن المنشأت ومواقع العمل المختلفة التابعة للوزارة.

وقال وزير الطيران، في بيان، الثلاثاء، أن الوزارة تحرص بشكل مستمر على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية، وتتابع عن كثب ما تصدره منظمات الصحة والطيران من تعليمات دولية وتقوم بتعميمها وكذا التفتيش على مختلف المطارات المصرية من خلال لجان التفتيش التي تتم على المطارات وجميع مواقع العمل داخل قطاع الطيران المدنى، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية وطبقًا لقواعد وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بما يكفل تحقيق أعلى مستويات الدقةوالإلتزام لمعايير السلامةوالجودة الدولية. للحد من انتشار وتشمل اعمال التعقيم مداخل ومخارج صالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات وسيور الحقائب وعربات نقل الأمتعة وأماكن الإنتظار الخاصة بالركاب والمستقبلين والمودعين ودورات المياه.

كما تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بتعقيم جميع طائراتها بالتعاون مع فرق الطب الوقائي التابعة لشركة مصر للطيران وتتمثل عمليات التعقيم في تطهير قمرة قيادة الطائرات، ومقصورة الركاب والممرات والمقاعد ودورات المياه، وكذا مخازن الطائرة بالإضافة إلى تعقيم جسم الطائرات من الخارج، كإجراء احترازي، ووفقا للمتطلبات الإرشادية وتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا ) بإستخدام فلاتر HEPA (هواء الجسيمات عالية الكفاءة) حيث تعمل تلك الفلاتر الموجودة في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران إلى التقاط ما يصل إلى ٩٩٪ من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا.

وزير الطيران: عمليات تعقيم مستمرة بالمطارات المصرية وعلى متن الطائرات لمواجهة كورونا
وزير الطيران: عمليات تعقيم مستمرة بالمطارات المصرية وعلى متن الطائرات لمواجهة كورونا
وزير الطيران: عمليات تعقيم مستمرة بالمطارات المصرية وعلى متن الطائرات لمواجهة كورونا
وزير الطيران: عمليات تعقيم مستمرة بالمطارات المصرية وعلى متن الطائرات لمواجهة كورونا

المصرى اليوم

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