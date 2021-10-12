تعرف على جدول مباريات المصري البورسعيدي في الدوري

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أجريت مساء اليوم الثلاثاء، مراسم قرعة النسخة الجديدة لمسابقة الدورى الممتاز، موسم 2021-2022 بحضور مندوبي الأندية والمكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة.

وأسفرت عن وقوع المصري في مواجهة الأهلي في الجولة الثالثة عشر، كما سيصطدم النادي البورسعيدي بفريق الزمالك في الجولة السادسة عشر.

وجاءت مباريات المصري كالتالي:-

الجولة الأولى: غزل المحلة × المصري

الجولة الثانية: المصري × سموحة

الجولة الثالثة: فيوتشر إف سي × المصري

الجولة الرابعة: المصري × بيراميدز

الجولة الخامسة: الجونة × المصري

الجولة السادسة: المصري × مصر المقاصة

الجولة السابعة: فاركو × المصري

الجولة الثامنة: المصري × الاتحاد

الجولة التاسعة: المصري × سيراميكا

الجولة العاشرة: إيسترن كومباني × المصري

الجولة الحادية عشر: المصري × إنبي

الجولة الثانية عشر: طلائع الجيش × المصري

الجولة الثالثة عشر: المصري × الأهلي

الجولة الرابعة عشر: الإسماعيلي × المصري

الجولة الخامسة عشر: المصري × البنك الأهلي

الجولة السادسة عشر: الزمالك × المصري

الجولة السابعة عشر: المصري × المقاولون العرب