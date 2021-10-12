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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض الفريق تدريبه غدا الأربعاء في الرابعة عصرا بتوقيت كينيا، الثالثة بتوقيت القاهرة، على الملعب الفرعي باستاد كاساراني، استعدادا للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر له في الثانية ظهر يوم السبت المقبل باستاد نيايو الوطني.

وكانت بعثة الزمالك وصلت كينيا فجر اليوم وكان في استقبالها أحمد رأفت السكرتير الثاني بالسفارة المصرية بكينيا والذي أنهى إجراءات الدخول سريعا وتوجه الفريق بعدها لفندق الإقامة، وخاض الفريق تدريبه الأول على الملعب الفرعي باستاد كاساراني.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.