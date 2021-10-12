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كارتيرون يقرر خوض اللاعبين لتدريبات استشفائية بفندق الإقامة

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كارتيرون يقرر خوض اللاعبين لتدريبات استشفائية بفندق الإقامة كارتيرون يقرر خوض اللاعبين لتدريبات استشفائية بفندق الإقامة

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قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى ، خضوع لاعبو الفريق لتدريبات استشفائية بمقر فندق إقامة الفريق بكينيا عقب خوض التدريب الأول على الملعب الفرعي باستاد كاساراني، استعدادا للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر له في الثانية ظهر يوم السبت المقبل باستاد نيايو الوطني.

وكانت بعثة الزمالك وصلت كينيا فجر اليوم، وخاض الفريق مرانه الأول عند الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

المصرى اليوم

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