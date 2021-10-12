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طلائع الجيش يفوز على إيسترن كومباني بثلاثية

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طلائع الجيش يفوز على إيسترن كومباني بثلاثية طلائع الجيش يفوز على إيسترن كومباني بثلاثية

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش الفوز على إيسترن كومباني، بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، في الاسكندرية، في اطار استعدادات الفريقين لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز ثلاثية طلائع الجيش كل من علي الفيل ومحمد علي الجويني وعلي الزاهدي.

وحرص عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لطلائع الجيش، على الدفع بالصفقات الجديدة، في مباراة اليوم، من أجل زيادة الانسجام بينهم وبين اللاعبين القدامى.

يُذكر أن طلائع الجيش دعم صفوفه في الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع أكثر من لاعب على رأسهم الغاني جون أنطوي ورجب بكار وكريم الطيب، لاعبي بيراميدز، ومحمد علي الجويني، مدافع الصفاقسي التونسي، وعبد الرحمن شيكا لاعب خط وسط الانتاج الحربي.

بينما كانت أبرز صفقات ايسترن كومباني، صلاح عاشور، أحمد متعب، عاصم سعيد، لاعبي نادي المقاصة، عرفة السيد مهاجم سموحة ومحمد عصام جناح البنك الاهلي، عمرو حسام، حارس انبي، خالد مصطفى مدافع السابق والظهير الأيسر أحمد داهش، ومحمد مودي لاعبا نادي النصر القاهري

المصرى اليوم

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