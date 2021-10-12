أخبار عاجلة

بتوجيهات وزير الداخلية.. افتتاح مركزَيْ خريص والملف التابعَيْن لأمن طريق الأحساء -
ثقافة القليوبية تناقش الآثار النفسية والاجتماعية لزواج القاصرات -
«تنمية الحرف وتطويرها» ضمن فعاليات مؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ -
يوفنتوس يخسر باولو ديبالا حتى نهاية أكتوبر -
15 رسالة تهنئة من أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2021 -
المرأة والحفاظ على التراث الأفريقي.. مائدة مستديرة بمؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ -
رئيس جامعة عين شمس ينصح متعافي فيروس سي بإجراء فحوصات دورية كل 6 أشهر -
"القوات اللبنانية": أحد قناصة اشتباكات بيروت تابع لـ"حزب الله" -
«أقراص المتعة» تُباع في دكاكين العطارين .. وأطباء يحذرون من خطورتها -
«صبحى» يكرم بعثة مصر المشاركة فى بطولة العالم بعد تحقيق المراكز «الثانى والرابع والسادس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

تركي الفيصل يكشف خفايا الملف الأفغاني في برنامج الموقف

Print
تركي الفيصل يكشف خفايا الملف الأفغاني في برنامج الموقف تركي الفيصل يكشف خفايا الملف الأفغاني في برنامج الموقف
يحل رئيس الاستخبارات السابق الأمير تركي الفيصل ضيفا على برنامج "الموقف" الذي يبث عبر قناة ، ويقدمه الإعلامي طارق الحميد في حلقة يوم غد الأربعاء، حيث تناقش الحلقة ما تضمنه كتاب الفيصل الجديد "الملف الأفغاني".

كما تناقش الحلقة عدم استخدام سموه لكلمة إرهابيين في الكتاب في وصف مؤيدي حركة طالبان، كما تستقصي عن سر تأكيده على سذاجة الإرهابي أسامة بن لادن ومن كانوا معه.

وتبحث الحلقة عن العديد من الاجابات على الاسئلة الهامة مثل عدم توقع أجهزة الاستخبارات العالمية احداث 11 سبتمبر، وحتى سرعة عودة طالبان، إلى جانب نشأة الأزمة الأفغانية ودور اللاعبين الرئيسيين فيها، وجهود المملكة لمصالحة الأفغان ووقف الاقتتال، إضافة إلى الدور الباكستاني والامريكي منذ عهد الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان مرورا بالرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر.

يذكر أن برنامج "الموقف" يعد من البرامج المميزة التي اطلقتها هيئة الإذاعة والتلفزيون ضمن باقة البرامج المنوعة المستمرة من شهر يناير وباقي الدورات البرامجية وصولاً إلى دورة شهر سبتمبر الحالية.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
الفلبين.. التحقيق في بيع مركز تجاري بالسعودية لأحذية خاصة بإدارة تعليمية

الفلبين.. التحقيق في بيع مركز تجاري بالسعودية لأحذية خاصة بإدارة تعليمية

الفلبين.. التحقيق في بيع مركز تجاري بالسعودية لأحذية خاصة بإدارة تعليمية

الفلبين.. التحقيق في بيع مركز تجاري بالسعودية لأحذية خاصة بإدارة تعليمية

الشرطة السعودية تعلن القبض على مقيم عربي بتهمة «الإساءة لولاة الأمر»

الشرطة السعودية تعلن القبض على مقيم عربي بتهمة «الإساءة لولاة الأمر»

السعودية وإيران.. مفاوضات تعرقلها حرب اليمن أم نفوذ طهران بالمنطقة؟

السعودية وإيران.. مفاوضات تعرقلها حرب اليمن أم نفوذ طهران بالمنطقة؟