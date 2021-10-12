تركي الفيصل يكشف خفايا الملف الأفغاني في برنامج الموقف

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يحل رئيس الاستخبارات السابق الأمير تركي الفيصل ضيفا على برنامج "الموقف" الذي يبث عبر قناة السعودية ، ويقدمه الإعلامي طارق الحميد في حلقة يوم غد الأربعاء، حيث تناقش الحلقة ما تضمنه كتاب الفيصل الجديد "الملف الأفغاني".

كما تناقش الحلقة عدم استخدام سموه لكلمة إرهابيين في الكتاب في وصف مؤيدي حركة طالبان، كما تستقصي عن سر تأكيده على سذاجة الإرهابي أسامة بن لادن ومن كانوا معه.

وتبحث الحلقة عن العديد من الاجابات على الاسئلة الهامة مثل عدم توقع أجهزة الاستخبارات العالمية احداث 11 سبتمبر، وحتى سرعة عودة طالبان، إلى جانب نشأة الأزمة الأفغانية ودور اللاعبين الرئيسيين فيها، وجهود المملكة لمصالحة الأفغان ووقف الاقتتال، إضافة إلى الدور الباكستاني والامريكي منذ عهد الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان مرورا بالرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر.

يذكر أن برنامج "الموقف" يعد من البرامج المميزة التي اطلقتها هيئة الإذاعة والتلفزيون ضمن باقة البرامج المنوعة المستمرة من شهر يناير وباقي الدورات البرامجية وصولاً إلى دورة شهر سبتمبر الحالية.