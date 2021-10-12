الإمارات والعراق مباشر .. الإمارات والعراق اليوم

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يستضيف منتخب الإمارات نظيره العراقي، على ستاد زعبيل بنادي الوصل بدبي الثلاثاء 12- 10 - 2021، في إطار الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022. وينطلق اللقاء عند الساعة السابعة إلاربع بتوقيت القاهرة والثامنة إلاربع بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلاربع بتوقيت الإمارات.

ويدخل لاعبو المنتخببن المباراة، وهم يدركون أهميتها القصوى، لتأثير نتيجتها على مشوارهما في التصفيات الحالية، إذ لا بديل أمامهما سوى الفوز للبقاء قريبا من دائرة المنافسة على التأهل للمونديال.

ويتصدر المنتخب الإيراني المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن كوريا الجنوبية في المركز الثاني، وتتساوى منتخبات الإمارات ولبنان والعراق في المركز الثالث برصيد نقطتين لكل منها، ويحتل المنتخب السوري المركز السادس الأخير بنقطة واحدة.

ويشترك المنتخبان في المعاناة الهجومية، قبل مباراتهما، إذ سجل "الأبيض" الإماراتي، هدفاً واحداً فقط في أول 3 مباريات، عن طريق علي مبخوت خلال المباراة أمام سوريا، ونتيجة خطأ دفاعي.

ولم ينجح لاعبو الإمارات يوم الخميس الماضي، في تسديد أي محاولة مباشرة على المرمى في مواجهة إيران، وبالتالي فإن الفريق مطالب الآن بتغيير الصورة وتأكيد مستوى المواهب الهجومية التي يمتلكها.

وبدوره، عانى منتخب العراق على الصعيد الهجومي كذلك، ولم ينجح في تسجيل أي هدف خلال المباريات الثلاث الأولى، وافتقد الفريق في الجولة الثالثة، للمهاجم مهند علي، بسبب الإصابة.

هذا الأمر دفع مدرب العراق، ديك أدفوكات، للاعتماد على إبراهيم بايش، ليلعب إلى جانب المهاجم الآخر أيمن حسين، ولكن هذا الثنائي لم ينجح في التسجيل خلال المباراة أمام لبنان، في الجولة الثالثة للتصفيات.

وتواصل إعداد المنتخب الإماراتي لهذه المواجهة المهمة، تحت قيادة المدرب الهولندي فان مارفيك، بعد الخسارة التي تعرض لها في اللقاء السابق أمام إيران (0-1)، وأكد اللاعبون تجاوزهم لحالة الحزن، وتركيزهم على مباراة العراق.