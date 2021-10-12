إصابة سيدة في حادث سقوط مصعد كهربائي ببرج سكني في الغربية

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أصيبت سيدة إثر حادث سقوط مصعد كهربائى من الطابق الثانى في أحد الأبراج السكنية بمدينة المحلة.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى بإصابة «س. السيد» بجروح وكدمات إثر سقوط مصعد كهربائى من الطابق الثاني بصورة مفاجئة.

وانتقلت قوة من مباحث قسم أول إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحقيقات أن السبب وراء الحادث سرقة «تقلات المصعد الحديدية» ما أدى إلى إختلاله وسقوطه من الطابق الثانى إلى الأرضي.

وتم نقل السيدة المصابة إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة، لاستكمال الإجراءات القانونية.