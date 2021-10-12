الوادي الجديد تستضيف الملتقى التسويقي الأول للتمور المصرية

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أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة تستضيف الملتقى التسويقي الأول للتمور المصرية، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري، مشيراََ إلى أن المحافظة تعد من أكبر محافظات الجمهورية في إنتاج التمور بكميات وجودة مرتفعة.

وأوضح الزملوط في بيان، الثلاثاء، أن الملتقي يضم معرضاََ لمنتجات التمور ومشتقاتها، يشارك به 91 عارضًا من منتجي ومصنعي التمور على مستوى الجمهورية وبعض الدول العربية ،بالإضافة إلى ندوات علمية حول أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في مجال إنتاج التمور ومكافحة آفات النخيل، وكذلك تنظيم مسابقة لإختيار أفضل ٨ فئات من بين المشاركين بالملتقى.