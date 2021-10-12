محافظ سوهاج يفتتح طريق كورنيش النيل بمدينة المنشاة بتكلفة 7 ملايين جنيه

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، طريق كورنيش النيل بمركز ومدينة المنشاة عقب الانتهاء من توسعته ورصفه بتكلفة إجمالية بلغت 7 ملايين جنيه.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة المنشاة، لمتابعة المشروعات الجاري العمل بها بدائرة المركز والوقوف على نسب تنفيذها.

واستمع المحافظ- خلال الإفتتاح بحضور الدكتور محمد عبدالهادى مدير عام قطاع مكتب المحافظ، والمستشار محمود زين المستشار القانوني للمحافظة، وممدوح عباس رئيس مركز ومدينة المنشاة- إلى شرح مفصل عن مراحل تنفيذ مشروع طريق الكورنيش بطول كيلو و200 متر، حيث شملت الأعمال رصف الطريق وإزدواجه، وتركيب أعمدة الإنارة والبردورات، وأعمال الدهانات والتجميل، وإنشاء حديقة السماكين العامة لفتح متنفس طبيعي لأهالي المنشاة.

وهنأ الفقي أهالي المنشاة، بافتتاح الطريق الجديد، مؤكدا أن محافظة سوهاج تشهد حاليا طفرة غير مسبوقة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بجميع مراكز وقرى المحافظة، سواء من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، أو برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والعديد من المبادرات التنموية، لافتاً إلى اهتمام القيادة السياسية والدولة بدعم وتنمية محافظات الصعيد عامة وخاصة محافظة سوهاج.