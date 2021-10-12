مبادرة «سلامتك وصحتك تهمنا» تصل المنوفية للحد من إصابات وحوادث العمل

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مبادرة «سلامتك وصحتك تهمنا» التي تتولى تنفيذها الإدارة العامة بالوزارة، تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها بالتعاون مع أصحاب المنشآت.

وقال وزير القوى العاملة، إن المبادرة ترمى أيضا إلى الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية ،بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المنشآت، بعد النتائج الكبيرة التي حققتها من قبل حملة «اعرف-أحمى نفسك».

من جانبه قال على حامد الزقم مدير مديرية القوي العاملة بالمنوفية: إن المبادرة وصلت المحافظة تحت رعاية وزير القوى العاملة، وتعقدها المديرية بحضور 80 من أخصائي ومسؤولي السلامة في 40 من الشركات العاملة بمدينة السادات، وذلك برعاية شركة راية فودز، إحدى شركات قطاع الأغذية، وبمشاركة الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة.

وأشار أن المبادرة تناولت كيفية العمل الآمن في ظل جائحة كورونا للوصول إلى بيئة عمل آمنة والحفاظ على الثروة البشرية من العاملين في مجالات الإنتاج المختلفة.

وأكد أن رسالة وزراة القوى العاملة تتمثل في تعزيز وتعميق وإيصال رسالة ثقافة السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين من أجل الحفاظ على أمن وسلامة العاملين وسلامة المنشآت وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، مؤكدة دعم وزير القوى العاملة لهذه الرسالة والعمل على توصيلها لجميع القطاعات وليس فقط العاملين في المجال الصناعي.