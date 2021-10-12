إلهام شاهين : الأزهر يولي المرأة اهتمامًا خاصًا لعظم دورها في المجتمع

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أكّدت الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات، أن الأزهر الشريف يولى المرأة اهتمامًا خاصًا نظرًا لعظم دورها في المجتمع ويشجعها ويعمل على استثمار طاقاتها في جميع النواحى، ويرى أن الحقوق والواجبات متساوية بين الرجال والنساء، والعبرة بالجهد والعمل.

ونقلت شاهين تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خلال كلمتها الثلاثاء، بالندوة التي نظمها المجلس الأعلى للمرأة لدعم قضايا المرأة للقائمين على هذا اللقاء الهام، وتمنياته بخالص النجاح والخروج بعمل نافع للأسرة والمجتمع الإسلامي.

واستعرضت شاهين جهود الأزهر الشريف في دعم المرأة وتمكينها، ودوره في التوعية بمقومات الأسرة، مشددة على أن الازهر يهتم بتناول جميع قضايا المرأة، مشيرة إلى دور وحدات لم الشمل بجميع محافظات الجمهورية لحل مشكلات الأسرة.

واكدت شاهين اهتمام الإمام الأكبر بالمرأة والأسرة والتوعية بقضاياها عبر العديد من الحملات التوعوية بجميع المحافظات من خلال واعظات الأزهر الشريف، معلنة أنه بعد أيام سوف تخرج قافله دعوية نسائية فقط إلى البحر الاحمر بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة الصحة.