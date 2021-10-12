أخبار عاجلة

ثقافة القليوبية تناقش الآثار النفسية والاجتماعية لزواج القاصرات -
«تنمية الحرف وتطويرها» ضمن فعاليات مؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ -
يوفنتوس يخسر باولو ديبالا حتى نهاية أكتوبر -
15 رسالة تهنئة من أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2021 -
المرأة والحفاظ على التراث الأفريقي.. مائدة مستديرة بمؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ -
رئيس جامعة عين شمس ينصح متعافي فيروس سي بإجراء فحوصات دورية كل 6 أشهر -
"القوات اللبنانية": أحد قناصة اشتباكات بيروت تابع لـ"حزب الله" -
«أقراص المتعة» تُباع في دكاكين العطارين .. وأطباء يحذرون من خطورتها -
«صبحى» يكرم بعثة مصر المشاركة فى بطولة العالم بعد تحقيق المراكز «الثانى والرابع والسادس» -
أداء متميز لفتيات مصر فى منافسات بطولتى «الباور» و«السترينس» احتفالاً بانتصارات أكتوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إلهام شاهين : الأزهر يولي المرأة اهتمامًا خاصًا لعظم دورها في المجتمع

Print
إلهام شاهين : الأزهر يولي المرأة اهتمامًا خاصًا لعظم دورها في المجتمع إلهام شاهين : الأزهر يولي المرأة اهتمامًا خاصًا لعظم دورها في المجتمع

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكّدت الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات، أن الأزهر الشريف يولى المرأة اهتمامًا خاصًا نظرًا لعظم دورها في المجتمع ويشجعها ويعمل على استثمار طاقاتها في جميع النواحى، ويرى أن الحقوق والواجبات متساوية بين الرجال والنساء، والعبرة بالجهد والعمل.

ونقلت شاهين تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خلال كلمتها الثلاثاء، بالندوة التي نظمها المجلس الأعلى للمرأة لدعم قضايا المرأة للقائمين على هذا اللقاء الهام، وتمنياته بخالص النجاح والخروج بعمل نافع للأسرة والمجتمع الإسلامي.

واستعرضت شاهين جهود الأزهر الشريف في دعم المرأة وتمكينها، ودوره في التوعية بمقومات الأسرة، مشددة على أن الازهر يهتم بتناول جميع قضايا المرأة، مشيرة إلى دور وحدات لم الشمل بجميع محافظات الجمهورية لحل مشكلات الأسرة.

واكدت شاهين اهتمام الإمام الأكبر بالمرأة والأسرة والتوعية بقضاياها عبر العديد من الحملات التوعوية بجميع المحافظات من خلال واعظات الأزهر الشريف، معلنة أنه بعد أيام سوف تخرج قافله دعوية نسائية فقط إلى البحر الاحمر بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة الصحة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ثقافة القليوبية تناقش الآثار النفسية والاجتماعية لزواج القاصرات

ثقافة القليوبية تناقش الآثار النفسية والاجتماعية لزواج القاصرات

«تنمية الحرف وتطويرها» ضمن فعاليات مؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ

«تنمية الحرف وتطويرها» ضمن فعاليات مؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ

يوفنتوس يخسر باولو ديبالا حتى نهاية أكتوبر

يوفنتوس يخسر باولو ديبالا حتى نهاية أكتوبر

15 رسالة تهنئة من أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2021

15 رسالة تهنئة من أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2021