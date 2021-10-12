نشوب حريق في مصنع لإنتاج المواد البلاستيكية بالعاشر من رمضان

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شبّ حريق، مساء اليوم الثلاثاء، بأحد المصانع العاملة في مجال إنتاج الصناعية البلاستيكية بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، ويحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على النيران قبل امتداده للمصانع المجاورة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا بنشوب حريق في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

على الفور انتقل رجال الشرطة والحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وجارى محاولات السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للمصانع المجاورة.