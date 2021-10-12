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تفاصيل أول مباحثات منذ 7 سنوات بين قطر والأردن

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تفاصيل أول مباحثات منذ 7 سنوات بين قطر والأردن تفاصيل أول مباحثات منذ 7 سنوات بين قطر والأردن
استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الثلاثاء، العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في مطار العاصمة القطرية الدوحة. وتم إجراء مراسم استقبال رسمية للعاهل الأردني لدى وصوله إلى الديوان الأميري القطري.

وجرت مباحثات رسمية بين الجانبين بالديوان الأميري، تناولت مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بحسب الديوان الملكي الأردني.

وأشار ملك الأردن، عبد الله الثاني، في المباحثات إلى مواصلة بلاده بذل جميع الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

كذلك تطرقت إلى التطورات في الملف السوري، وتأكيد ملك الأردن دعم بلاده لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة شعبها وأراضيها.

وعلى هامش زيارة العاهل الأردني لقطر، تم توقيع اتفاقية بين الحكومتين الأردنية والقطرية بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار وشركة إدارة الاستثمارات الحكومية الأردنية، لبناء شراكة استراتيجية بين البلدين وتطوير فرص التعاون.

وشهدت المباحثات الرسمية بين أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وملك الأردن، عبد الله الثاني، الطرق التي تضمن تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها، لا سيما في المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية والثقافية والاستثمارية.

وتعد زيارة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، هي أول زيارة له إلى قطر منذ عام 2014، كما أنها أول زيارة لملك الأردن إلى قطر بعد الزيارة التي قام بها أمير قطر إلى عمّان منذ أكثر من عام.


الوطن السعودية

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