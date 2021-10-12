مدير تعليم ينبع يتفقّد انتظام العملية التعليمية بالمعهد العلمي برضوى

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حثّ الهيئة التدريسية على أهمية تجويد العمل التربوي

زار مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، اليوم، معهد رضوى العلمي، بقطاع رخو، وعددًا من مدارس القطاع، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

رافق "العطوي" في الزيارة رئيس شعبة القيادة المدرسية حامد معلا النزاوي، وعدد من القيادات التعليمية.

واجتمع بالقيادات التعليمية والهيئة التدريسية، وحثهم على أهمية تجويد العمل التربوي وإثراء الخطط الدراسية الجديدة، بما يحقق الأهداف التنموية للتعليم ويدعم برامج التحول الوطني وبناء الاستراتيجيات وفق معايير ومؤشرات تقيس جودة العملية التعليمية والارتقاء بنواتج التعلم، وتحسين جودة وكفاءة التعليم لإعداد جيل المستقبل من المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمنافسة العالمية.

وتجوّل مدير التعليم على المرافق التعليمية في المعهد والمدارس التي زارها، ووقف على البيئة الصفية وانتظام العمل التربوي وفق الخطط التشغيلية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية للوقاية من فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والإداريين.