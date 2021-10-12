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«ظهور نادر».. إيناس مكي تحتفل بعيد ميلاد والدتها (صورة)

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«ظهور نادر».. إيناس مكي تحتفل بعيد ميلاد والدتها (صورة) «ظهور نادر».. إيناس مكي تحتفل بعيد ميلاد والدتها (صورة)

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احتفلت الفنانة إيناس مكي شقيقة الفنان أحمد مكي، الثلاثاء، بعيد ميلاد والدتها، حيث شاركت جمهورها صورة تجمعها بوالدتها، حيث يعتبر ظهورا نادرا لها.

ونشرت «إيناس» الصورة عبر «إنستجرام»: «أمي حبيبتي، كل سنة وأنتِ طيبة وبخير وبصحة وسعادة وفي حضني يا غالية».

وأحدث أعمال الفنانة إيناس مكي مسلسل «نصيبي وقسمتي» الجزء الثالث بطولة الفنانة هبة مجدى وهانى عادل وعبير صبرى، وهنا شيحة، وملك قورة، شريف سلامة، ايمان العاصى، كريم قاسم، طارق صبرى،دنيا عبدالعزيز، محمد الشرنوبى، هدى المفتى، نرمين الفقى، هبة عبدالغنى، ميدو عادل ورانيا منصور من تاليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد سلامة.

المصرى اليوم

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