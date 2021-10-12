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استقبل أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم بمقر الأمانة العامة بارك بيونجسيوج رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) لكوريا الجنوبية والوفد المرافق له، والذي يقوم حالياً بزيارة للقاهرة.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، بأن أبوالغيط أوضح للمسئول الكوري اهتمام الجامعة العربية بدفع سبل التعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك والارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب، خاصة في ظل مذكرة التعاون المبرمة بين الجانبين عام 2013، متطلعاً لعقد الدورة الثالثة من المشاورات السياسية بين كبار المسئولين من الجانبين في أقرب فرصة. ومن جانبه، أعرب المسؤول الكوري عن حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الجامعة وتفعيل آلياته.

وأضاف المصدر، أن اللقاء تناول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين؛ خاصة فيما يتعلق بموضوع الحد من انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في منطقة شبه الجزيرة الكورية مشيرا إلى ان اللقاء شهد حوارا مطولاً حول الاوضاع في شبه الجزيرة.

كما ذكر المصدر أن أبوالغيط أعرب عن شكره وتقديره للحكومة الكورية على المساعدات الإنسانية المقدمة من جانبها للاجئين السوريين، بالإضافة إلى دعمها المستمر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) لتحسين الوضع الإنساني في فلسطين.