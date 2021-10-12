ضبط 10 آلاف عبوة شيبسي وسناكس منتهية الصلاحية داخل مصنع في الغربيه

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تمكنت مديرية التموين في الغربيه من ضبط كميات من اكياس الشيبسى والمقرمشات السناكس منتهية الصلاحية بمدينة طنطا.

كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية وجه بتشكيل حملة للمرور على مصنع شهير بعد ورود معلومات مؤكدة بوجود منتجات منتهية الصلاحية.

وبالتفتيش على المصنع تم ضبط 10000عبوة شيبسى وسناكس منتهية الصلاحية انتهاء 2018و 2019 لإعاده تدويرها وتصنيعها بالمخزن التابع.

وتحرر محضر رقم 32567جنح ثان طنطا وتم التحفظ على الكميات المضبوطة تمهيدا لاعدامها وتحىير محضر. ضد مالك المصنع.