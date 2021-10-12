إخطار النيابة لبدء التحقيق في انهيار كوبري للمشاه ومصرع وإصابة 3 أشخاص بطور سبناء

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أخطرت أجهزة الأمن بجنوب سبناء نيابة الطور لبدء تحقيقاتها في حادث انهيار كوبر للمشاة بمدينة الطور بعد اصطدام سيارة نقل ثقيل بالكوبري ومصرع السائق وإصابة ٢ آخرين بإصابات متفرقة، ومن المقرر انتقال النيابة لموقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة.

كانت مدينة الطور بجنوب سيناء قد شهدت مساء اليوم الثلاثاء اصطدام سيارة نقل ثقيل تحمل حفار بكوبري مشاة الزهراء بمدينة الطور، مما أسفر عن سقوط الكوبري على سيارة الوحدة المحلية بمدينة طور سيناء ومصرع السائق وإصابة اثنين آخرين، وانتقلت أجهزة الأمن لموقع الحادث وتحرر محضر بالواقعة.

واكد النائب محمد عوض السيد عضو مجلس النواب، أنه لا مجال للتهاون في حياة المواطنين في أسباب انهيار كوبري المشاة بمدينة طور سيناء جنوب سيناء .