أخبار عاجلة

ثقافة القليوبية تناقش الآثار النفسية والاجتماعية لزواج القاصرات -
«تنمية الحرف وتطويرها» ضمن فعاليات مؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ -
يوفنتوس يخسر باولو ديبالا حتى نهاية أكتوبر -
15 رسالة تهنئة من أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2021 -
المرأة والحفاظ على التراث الأفريقي.. مائدة مستديرة بمؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ -
رئيس جامعة عين شمس ينصح متعافي فيروس سي بإجراء فحوصات دورية كل 6 أشهر -
"القوات اللبنانية": أحد قناصة اشتباكات بيروت تابع لـ"حزب الله" -
«أقراص المتعة» تُباع في دكاكين العطارين .. وأطباء يحذرون من خطورتها -
«صبحى» يكرم بعثة مصر المشاركة فى بطولة العالم بعد تحقيق المراكز «الثانى والرابع والسادس» -
أداء متميز لفتيات مصر فى منافسات بطولتى «الباور» و«السترينس» احتفالاً بانتصارات أكتوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إخطار النيابة لبدء التحقيق في انهيار كوبري للمشاه ومصرع وإصابة 3 أشخاص بطور سبناء

Print
إخطار النيابة لبدء التحقيق في انهيار كوبري للمشاه ومصرع وإصابة 3 أشخاص بطور سبناء إخطار النيابة لبدء التحقيق في انهيار كوبري للمشاه ومصرع وإصابة 3 أشخاص بطور سبناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أخطرت أجهزة الأمن بجنوب سبناء نيابة الطور لبدء تحقيقاتها في حادث انهيار للمشاة بمدينة الطور بعد اصطدام سيارة نقل ثقيل بالكوبري ومصرع السائق وإصابة ٢ آخرين بإصابات متفرقة، ومن المقرر انتقال النيابة لموقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة.

كانت مدينة الطور بجنوب سيناء قد شهدت مساء اليوم الثلاثاء اصطدام سيارة نقل ثقيل تحمل حفار بكوبري مشاة الزهراء بمدينة الطور، مما أسفر عن سقوط الكوبري على سيارة الوحدة المحلية بمدينة طور سيناء ومصرع السائق وإصابة اثنين آخرين، وانتقلت أجهزة الأمن لموقع الحادث وتحرر محضر بالواقعة.

واكد النائب محمد عوض السيد عضو مجلس النواب، أنه لا مجال للتهاون في حياة المواطنين في أسباب انهيار كوبري المشاة بمدينة طور سيناء جنوب سيناء .

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البدء في الجزء الثاني من أعرض كوبري على دائري المنيب (صور)

البدء في الجزء الثاني من أعرض كوبري على دائري المنيب (صور)

محافظ المنيا يوجه بإجراء صيانة فورية لأجزاء من كوبري بني مزار بالمنيا (صور)

محافظ المنيا يوجه بإجراء صيانة فورية لأجزاء من كوبري بني مزار بالمنيا (صور)

تشغيل تجريبي لكوبري المشاة شارع المطار بحي شمال (فيديو)

تشغيل تجريبي لكوبري المشاة شارع المطار بحي شمال (فيديو)

بينها كوبري سمير غانم.. السيسي يتفقد أعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة الكبري

بينها كوبري سمير غانم.. السيسي يتفقد أعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة الكبري