فوز 97 سيدة في الانتخابات العراقية والمفوضية تتسلم طلبات الطعون

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بينما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الإثنين نتائج أولية غير نهائية لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد، وأظهرت النتائج الأولية أن الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر تقدمت على جميع القوائم المتنافسة وحققت 73 مقعدا في البرلمان العراقي الجديد، شرعت المفوضية ابتداء من أمس في تسلم طلبات الطعون على نتائج الانتخابات البرلمانية، وذلك لمدة ثلاثة أيام. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الثلاثاء عن أمانة مجلس الوزراء إعلانها فوز 97 امرأة في الانتخابات التشريعية.

تقديم الطعون

ذكر القاضي جليل عدنان خلف رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في تصريح صحفي، أن قانون الانتخابات العراقية يتيح للكتل والأحزاب المشاركة في الانتخابات البرلمانية تقديم الطعون على النتائج الأولية للانتخابات خلال ثلاثة أيام، تبدأ من اليوم التالي لنشر النتائج الأولية. أوضح أن المفوضية العليا للانتخابات ستتولى الإجابة عن الطعون المقدمة إليها أو إلى الهيئة القضائية للانتخابات خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب، وستبت الهيئة القضائية للانتخابات في الطعن خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام.

تقدم الكتلة الصدرية

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أمس الإثنين نتائج أولية غير نهائية لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأول الأحد، وأظهرت النتائج الأولية أن الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر تقدمت على جميع القوائم المتنافسة وحققت 73 مقعدا في البرلمان العراقي الجديد المكون من 329 نائبا، فيما حل تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا بـ 41 مقعدا، وجاء تحالف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ثالثا بـ37 مقعدا. كما حصد الحزب الديمقراطي الكردستاني 32 مقعدا وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني 15 مقعدا، في حين حصل تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر على 20 مقعدا، وتحالف الفتح 14 مقعدا.

النتائج الأولية للانتخابات

الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر 73 مقعدا

تحالف «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي 41 مقعدا

تحالف دولة القانون بزعامة نوري المالكي 37 مقعدا

الحزب الديمقراطي الكردستاني 32 مقعدا

حزب الاتحاد الوطني الكردستاني 15 مقعدا

تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر 20

تحالف الفتح 14 مقعدا