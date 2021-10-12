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الجيزة : ضبط مقهى مغلق من الخارج ويزاول نشاطا مخالفا من الداخل

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الجيزة : ضبط مقهى مغلق من الخارج ويزاول نشاطا مخالفا من الداخل الجيزة : ضبط مقهى مغلق من الخارج ويزاول نشاطا مخالفا من الداخل

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تمكنّت محافظة الجيزة بهضبة الأهرام بحي الهرم من ضبط مقهى مخالف مغلق من الخارج ويزاول النشاط من الداخل ويقدم الشيشة للمواطنين بحدائق الأهرام بالمخالفة للقرارات الصادرة في ذلك الشأن.

وقامت بضبط المقهي بالمنطقة بحدائق الاهرام وقد تم مصادرة كافة محتويات المقهي من كراسي وترابيزات والشيش ومستلزماتها مع القيام بغلق المقهي وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وتأتي الحملات تنفيذًا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات دورية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم مع التأكد من عدم تكرار المخالفه مجددا.

المصرى اليوم

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