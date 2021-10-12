محافظ سوهاج يتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة جبانات أخميم الجديدة بحي الكوثر

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تفقد اليوم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة جبانات أخميم الجديدة بحي الكوثر، للوقوف على نسب التنفيذ بالمشروع، وإزالة أية معوقات تعوق أعمال التنفيذ.

واستمع محافظ سوهاج- خلال جولته التي رافقه فيها اللواء عمرو توبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، والعقيد محمد شعبان عضو هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، والدكتور محمد عبدالهادى مدير عام قطاع مكتب المحافظ- إلى شرح مفصل حول المشروع، والذي يشمل إنشاء 176 مقبرة جديدة، وتطوير وتجهيز السور والبوابات الرئيسية بعدد 2 بوابة، بالإضافة إلى تجهيز 2 معظمه لنقل الرفاة من مقابر أخميم القديمة، فضلا عن تجهيز استراحات المشيعين، وبيوت الحفارين، وغرفتي الأمن، وأعمال اللاند سكيب، والإنارة، وزراعة الأشجار، وتركيب محول كهرباء بقدرة 500 كيلو وات، وتشطيب وتجهيز المسجد بالكامل على مساحة 450 متراً مربعاً والذي يتسع لعدد 300 إلى 400 مصلي .

وقال المحافظ، أن المشروع يأتى في إطار خطة المحافظة المستقبلية لنقل الدفن بالمقابر الحديثة بحي الكوثر عقب الإنتهاء من استكمالها بما يليق بأبناء المحافظة، موجهاً بسرعة العمل للإنتهاء من المشروع في الوقت المحدد ووفقا للجداول الزمنية الموضوعة، مع ضرورة الإنتهاء من أعمال الكهرباء والإهتمام بأعمال الإنارة والتشجير وتخصيص بعض من المقابر «للصدقة».