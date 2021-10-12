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وكيل «تعليم السويس» يتفقد مدارسالتعليم الفني بالمحافظة

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وكيل «تعليم السويس» يتفقد مدارسالتعليم الفني بالمحافظة وكيل «تعليم السويس» يتفقد مدارسالتعليم الفني بالمحافظة

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تفقد الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس مدارس التعليم الفني بالمحافظة، رافقه خلالها أحمد عبدالحميد مدير عام التعليم الفني بدأها بمدرسة السويس الصناعية بنات، حيث تفقد الفصول الدراسية لمتابعة شرح المعلمين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة المستجد.

وقال «الفولي» إن اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس أكد خلال جولته على حي السويس وشرطة المرافق بعمل حملات لرفع القمامة أولا بأول بالتنسيق مع فريق الطوارئ والتدخل السريع واستكمال إزالة العشوائيات والأكشاك المخالفة، ومراجعة جميع الكابلات وعزل الأسلاك الكهربائية المكشوفة والتأكيد على الانضباط بالشوارع والميادين خاصة بمحيط المدارس.

ودعى وكيل الوزارة الطالبات بضرورة الإلتزام الكامل بالجد والاجتهاد والصبر في طلب العلم لتحقيق طموحاتهن في المستقبل موضحا أن التعليم الفني هو قاطرة التنمية وامل المستقبل في المجتمع المصري.

وأضاف «الفولي» أن التعليم الفني في دول العالم المتقدم وفي الاقتصاديات سريعة النمو يحتل مكانة كبيرة، مشيرا إلى أن ٧٠ % من العمالة في ألمانيا أكبر في الاتحاد الأوروبي من خريجي التعليم الفني.

كما تفقد «الفولي» ومدير التعليم الفني مدرسة السويس للصناعات البحرية واشاد بالطلاب في ورشة الطاقة الشمسية ودار حوار تشجيعي مع الطلاب والمعلمين بأهمية ودور التعليم الفني وأنه كان سببا في تقدم العديد من الدول منها ألمانيا والصين وسنغافورة.

وطالب «الفولي» الطلاب والطالبات بعدم تناول الاطعمة من الباعة الجائلين وتناول الاطعمة المنزلية مشيدا باولياء الأمور على التزامهم بالواجبات والإجراءات الاحترازية والوقائية لأبنائهم.

المصرى اليوم

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