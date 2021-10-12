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تفاصيل ملاعب مباريات في بطولة الدوري

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تفاصيل ملاعب مباريات الزمالك في بطولة الدوري تفاصيل ملاعب مباريات في بطولة الدوري

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أسفرت قرعة مباريات الدوري الممتاز ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ عن مواجهة فريق نظيره إنبي على ملعبه في الجولة الأولى، أما في باقي ترتيب مبارياته في الدور الأول فيخرج لمواجهة طلائع الجيش خارج أرضه في الجولة الثانية ثم يصطدم بالأهلي في الجولة الثالثة على ملعبه ثم يواجه الإسماعيلي خارج أرضه في الجولة الرابعة ثم البنك الأهلي على ملعبه أما في الجولة السادسة فيواجه سيراميكا خارج أرضه.

بينما يواجه الزمالك نظيره المقاولون العرب خارج أرضه في الجولة السابعة ثم يستضيف غزل المحلة في الجولة الثامنة وبعدها يواجه فريق سموحة خارج أرضه في الجولة التاسعة يواجه الزمالك ضيفه فيوتشر في الجولة العاشرة ثم يواجه بيراميدز خارج أرضه في الجولة الحادية عشرة من المسابقة فيما يواجه الجونة بملعبه في الجولة الثانية عشرة.

فيما يواجه الزمالك نظيره المقاصة في الجولة الثالثة عشرة خارج أرضه أما في الجولة الرابعة عشرة فسيواجه الزمالك نظيره فاركو بملعبه ثم يخرج لمواجهة الاتحاد السكندري خارج أرضه في الجولة الخامسة عشرة وبعدها يستضيف الزمالك ضيفه المصري البورسعيدي في الجولة السادسة عشرة ثم يختتم مبارياته في الدور الأول أمام الشرقية للدخان خارج أرضه في ختام مباريات الدور الأول.

المصرى اليوم

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